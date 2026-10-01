Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 3 yaralı... | Video

01 Ekim 2026 11:35

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.