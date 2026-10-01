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Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü! Cinayet anı kamerada

01 Ekim 2026 11:46

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 2 çocuk babası 34 yaşındaki Fevzi Kayat uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kayat’ın eşine evlilik yıldönümü için çiçek aldığı ve evine dönerken uğradığı kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. İki saldırganın yaklaşık 15 metreden ettiği ateşle vurulan genç adamın katilleri her yerde aranıyor. Acılı eşi Gülşah Kayat; “Bana çiçek almıştı. Onların üzerine düşmüş. Çiçekler kanlar içinde kalmış. Biranda bir telefon geldi kocanı vurmuşlar diye bildiğim bu” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de 16 Eylül Cumartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İki çocuk babası Fevzi Kayat çalıştığı işyerinden dönerken evlilik yıldönümleri olduğu için eline bir çiçek almıştı. Mahallesine geldiği sırada her zaman uğradığı kıraathaneye uğrayıp kapıda arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada henüz bilinmeyen neden le iki saldırgan yaya olarak gelip kıraathaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşlerken biri Fevzi Kayat'a isabet etti.

KİMSEYLE HUSUMETİ YOK

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri saldırının kahvehaneye yönelik olduğu üzerine dururken Kayat'ın kimseyle bir husumet yaşamadığı öne sürüldü.

EŞİNE ALDIĞI ÇİÇEKLER KANLAR İÇİNDE KALDI

Eşine aldığı çiçekler kanlar içinde yerde kalırken polis o saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Acılı eşi Gülşah Kayat; "İlk geldiklerinde birkaç el ateş etmişler. Fevzi kendini yere atmış. Sesler kesilince kalkmış. Yine ateş etmişler atar damarına gelmiş. Bana çiçek almıştı. Onların üzerine düşmüş. Çiçekler kanlar içinde kalmış. Biranda bir telefon geldi kocanı vurmuşlar diye bildiğim bu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde iki saldırganın kahvehaneye 15 ila 20 metre mesafeden peş peşe ateş ettikleri görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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