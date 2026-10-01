Kurtalan'da tarlaya yıldırım düştü! O anlar kamerada | Video
01 Ekim 2026 14:09
Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü.Yıldırımın düştüğü anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarlaya yıldırımın düşmesiyle birlikte gökyüzünün bir anda aydınlandığı görüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı öğrenilemedi.
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