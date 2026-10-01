Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video
01 Ekim 2026 12:18
Esenyurt’ta bir inşaat alanında yük taşıyan vincin halatı koptu. Yüzlerce kilo ağırlığındaki inşaat malzemesi metrelerce yüksekten yere çakılırken, bir işçi ezilmekten saniyelerle kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.Olay, dün Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaat malzemelerini üst katlara taşımak için alana gelen vincin, çalışma sırasında halatları koptu. Yüzlerce kilo ağırlığında inşaat malzemesi yere çakılırken, o alanda çalışan bir işçi saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
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