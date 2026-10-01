Video Yaşam Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video

Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video

01 Ekim 2026 12:18

Esenyurt’ta bir inşaat alanında yük taşıyan vincin halatı koptu. Yüzlerce kilo ağırlığındaki inşaat malzemesi metrelerce yüksekten yere çakılırken, bir işçi ezilmekten saniyelerle kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, dün Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaat malzemelerini üst katlara taşımak için alana gelen vincin, çalışma sırasında halatları koptu. Yüzlerce kilo ağırlığında inşaat malzemesi yere çakılırken, o alanda çalışan bir işçi saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 01:23
Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 01.10.2026 | 12:18
Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü! Cinayet anı kamerada 00:12
Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü! Cinayet anı kamerada 01.10.2026 | 11:46
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı! Dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı... 5 gözaltı | Video 01:20
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı! Dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı... 5 gözaltı | Video 01.10.2026 | 11:41
Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 3 yaralı... | Video 00:08
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 3 yaralı... | Video 01.10.2026 | 11:35
Denizli’de akran zorbalığı kamerada: Darp ettiler, saçından tutup sürüklediler! | Video 01:00
Denizli'de akran zorbalığı kamerada: Darp ettiler, saçından tutup sürüklediler! | Video 01.10.2026 | 11:27
SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar! | Video 01:30
SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar! | Video 01.10.2026 | 11:08
Şırnak’ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada 00:19
Şırnak'ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada 01.10.2026 | 10:52
Mersin’de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: ‘Günlerce bilinç kaybı yaşadım’ | Video 03:06
Mersin’de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: ‘Günlerce bilinç kaybı yaşadım’ | Video 01.10.2026 | 10:50
İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video 01:23
İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video 01.10.2026 | 10:56
Tokat’ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:27
Tokat'ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 01.10.2026 | 10:16
MİT’ten flaş operasyon: Reyhanlı’daki terör saldırısının faili Avrupa’ya kaçarken yakalandı | Video 02:57
MİT'ten flaş operasyon: Reyhanlı'daki terör saldırısının faili Avrupa'ya kaçarken yakalandı | Video 01.10.2026 | 10:15
Güllü cinayeti davasında kritik gün! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakim karşısına çıkacak | Video 07:14
Güllü cinayeti davasında kritik gün! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakim karşısına çıkacak | Video 01.10.2026 | 10:13
Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video 01:41
Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video 01.10.2026 | 10:03
Elazığ’da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video 00:26
Elazığ'da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video 01.10.2026 | 09:55
Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada 00:27
Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada 01.10.2026 | 09:53
7 yaşında resim tutkusu olarak başladı... 13 yaşında sergiye dönüştü | Video 04:31
7 yaşında resim tutkusu olarak başladı... 13 yaşında sergiye dönüştü | Video 01.10.2026 | 09:43
’Dur’ ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı! Alkollü sürücünün kaza anı kamerada 00:20
'Dur' ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı! Alkollü sürücünün kaza anı kamerada 01.10.2026 | 09:10
Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:14
Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01.10.2026 | 08:44
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı 01:21
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı 30.09.2026 | 22:58
Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video 00:52
Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video 30.09.2026 | 16:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA