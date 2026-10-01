Video Yaşam Diyarbakır'da tren, hemzemin geçitte otomobille çarpıştı | Video
Diyarbakır'da tren, hemzemin geçitte otomobille çarpıştı | Video

Diyarbakır'da tren, hemzemin geçitte otomobille çarpıştı | Video

01 Ekim 2026 12:47

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan otomobilde hasar oluştu.

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Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Dericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, hemzemin geçitte trenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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