Pendik’te bariyerlere çarpan cip yol boyunca savruldu... Kaza kamerada
01 Ekim 2026 13:33
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu’nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin bariyerlere çarptığı kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce sol taraftaki bariyerlere çarptı. Savrulan cip, daha sonra sağ taraftaki bariyerlere çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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