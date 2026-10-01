Eskişehir'de silahla yaralama olayı ile alakalı 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
01 Ekim 2026 14:41
Eskiden silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, K.Ö. isimli şahıs silahla S.E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma sonucu şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ö. ve ona yardımcı olan E.Ü., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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