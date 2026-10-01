Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı: 10 ilde dev operasyon! 10 gözaltı | Video

01 Ekim 2026 14:18

İstanbul'da sosyal medya platformlarında aile yapısına aykırı içerik ürettikleri belirlenen aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sanal devriye çalışması gerçekleştirilmiş, yapılan incelemelerde, sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenmiş, şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile "Müstehcenlik" suçlarını işledikleri değerlendirilmişti.

Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Sinan Kaya, Cansum Kaya, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Onur Can Güzel, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan, Semih Varol gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler uygulandı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.