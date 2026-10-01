Akın kardeşler kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti! Korkunç saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

01 Ekim 2026 16:39

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede çıkan ve iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin detaylı görüntüler dava dosyasına girdi. Ahmet Akın'ın sırtından vurulduğu, abisinin ise kaçarken vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kozluk Mahallesi Sekapark'ta bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, parasını alamayan kafenin eski çalışanı Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, abisi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede yer alan raporlara göre, Hasan Akın'ın vücudunda 5, ağabeyi Ahmet Akın'ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası tespit edildi, olay yerinde ise 10 boş kovan bulundu.



SANIKLAR HAKKINDA 2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis, bir kişiyi "silahla yaralama" suçundan ise 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Oğuzhan S. (31) için de Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25) ve Fahri A. (20), Berkay Y. (18) hakkında ise "suç delillerini yok etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.



OĞUZHAN S.: "KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA YERE ATEŞ ETTİM"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, geçtiğimiz gün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraflar ve avukatlar katıldı. Tutuklu sanık Oğuzhan S., kendini korumak amacıyla yere ateş ettiğini, Ahmet Akın'a ateş etmediğini söyleyerek tahliyesini istedi. Furkan G. de kasıtlı eylemde bulunmadığını söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.



DETAYLI GÖRÜNTÜLER

Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Cinayetin yaşandığı gün Ahmet Akın, Furkan G.'ye ait kafeye giderek burada bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ahmet Akın'ın masadaki kül tablasını yere fırlatması üzerine, Furkan G.'nin aniden Akın'ın üzerine saldırarak kendisini yumrukladığı anlar kayıtlara yansıdı. Bir süre sonra Hasan Akın'ın olay yerine geldiği ve silahların patladığı görüldü. Görüntülerde Akın kardeşlerin vurulduğu anlar yer aldı.