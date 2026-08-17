Tek şeritli yolda 'önce ben geçeceğim' tartışması! Taraflardan biri diğer aracın sürücüsüne saldırdı: Kavga anı kamerada
17 Ağustos 2026 11:54
Esenyurt’ta tek şeritli yoldan ilk sırada geçmek isteyen iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlardan birinde arka koltukta oturan bir kişi inerek diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki tek şeritli yoldan geçen sürücü ile karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücler tartışırken, araçlardan birinde arka koltukta oturan kişi indi. Kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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