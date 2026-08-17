Düzce'de 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada 17 Ağustos 2026 11:34 Düzce'de seyir halindeki otomobilin, güzergahına giren araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün D-100 Karayolu Düzce Orman Ürünleri kavşağında meydana gelen kazada, otomobil başka bir araca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada aynı aileden F.Ç., H.Ç., K.Ç, K.Ç., ve K.P. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahelenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın oluş anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otomobilin kendi şeridinde ilerlediği sırada, güzergahına giren araca çarptığı anlar yer alıyor.