Video Haber Şanlıurfa merkezli 11 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 362 şüpheli hakkında yakalama kararı | Video
Şanlıurfa merkezli 11 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 362 şüpheli hakkında yakalama kararı | Video

Şanlıurfa merkezli 11 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 362 şüpheli hakkında yakalama kararı | Video

30 Haziran 2026 11:11

İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa merkezli 11 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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