Video Yaşam Takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

04 Temmuz 2026 16:56

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı otomobilde ağır yaralanan 7 yaşındaki Mehmet Bilik hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Gaziantep-Nizip E90 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 AJH 220 plakalı otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 1 baba ile 8 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep'ten bölgeye yönlendirilen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuklardan 7 yaşındaki Mehmet Bilik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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