LPG tankına gizlenen 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama | Video

04 Temmuz 2026 16:29

Osmaniye’de polis ekiplerince durdurulan çekici üzerinde taşınan bir otomobilde yapılan aramada, LPG yakıt tankına özel olarak gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.