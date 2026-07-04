LPG tankına gizlenen 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama | Video
04 Temmuz 2026 16:29
Osmaniye’de polis ekiplerince durdurulan çekici üzerinde taşınan bir otomobilde yapılan aramada, LPG yakıt tankına özel olarak gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.B. ve R.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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