Video Yaşam LPG tankına gizlenen 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama | Video
LPG tankına gizlenen 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama | Video

LPG tankına gizlenen 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama | Video

04 Temmuz 2026 16:29

Osmaniye’de polis ekiplerince durdurulan çekici üzerinde taşınan bir otomobilde yapılan aramada, LPG yakıt tankına özel olarak gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, denetim sırasında durdurulan çekici üzerinde bulunan bir araçta arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin detaylı incelemesinde, aracın LPG yakıt tankına özel olarak gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.B. ve R.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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