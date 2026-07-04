Küçükçekmece'de makas atan sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video
04 Temmuz 2026 09:12
Küçükçekmece'de D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen sürücü, iki araca çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada makas atan araçtaki iki yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılması ve otoyol temizleme ekiplerince yola dökülen yağ ile araç parçalarının temizlenmesinin ardından, tamamen trafiğe kapatılan otoyol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.
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