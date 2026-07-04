Küçükçekmece'de makas atan sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video

04 Temmuz 2026 09:12

Küçükçekmece'de D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen sürücü, iki araca çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada makas atan araçtaki iki yaralı hastaneye kaldırıldı.