Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video

03 Temmuz 2026 08:24

Eskişehir’de gece saatlerinde kar maskeli kimliği belirsiz bir şahıs, müstakil bir evin önüne yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevlerin kapı ve pencereleri sardığı olay sırasında ev sakinlerinin düğünde olması, büyük bir facianın önüne geçti.