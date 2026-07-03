Video Yaşam Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video
Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video

Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video

03 Temmuz 2026 08:24

Eskişehir’de gece saatlerinde kar maskeli kimliği belirsiz bir şahıs, müstakil bir evin önüne yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevlerin kapı ve pencereleri sardığı olay sırasında ev sakinlerinin düğünde olması, büyük bir facianın önüne geçti.

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Olay, Odunpazarı ilçesi Orta Mahalle Tekin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö. D. isimli vatandaşın ikamet ettiği 3 numaralı müstakil binanın önüne gelen yüzü kar maskeli kimliği belirsiz şahıs, yanında getirdiği yanıcı maddeyi binanın önüne döküp ateşe vererek hızla olay yerinden kaçtı. Yanıcı maddenin etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, evin pencerelerine ve giriş kapısına sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin profesyonel ve zamanında müdahalesi sayesinde yangın, daha da büyümeden ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kundaklama anında evde yaşayan vatandaşların düğünde olması ise olası bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmasını engelleyerek büyük bir faciayı önledi.

Polis ekipleri, kaçan kar maskeli şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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