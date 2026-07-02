Diyarbakır'da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video
02 Temmuz 2026 13:13
Diyarbakır'da bir kişi, üst geçitten düşmesi sonucu ağır yaralandı.
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