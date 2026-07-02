Video Yaşam Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video

Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video

02 Temmuz 2026 11:46

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran minibüse, hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüs sürücüsü, yaya geçidini kullanan vatandaşlara yol vermek amacıyla aracını durdurdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç, duramayarak minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; minibüsün yaya geçidinden geçen yayalara yol vermesi ve hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 01:29
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:43
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 00:31
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 02.07.2026 | 11:42
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 05:32
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 02.07.2026 | 10:57
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02:39
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02.07.2026 | 10:42
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 01:18
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 02.07.2026 | 10:35
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 03:46
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 10:27
’Var Mısın Yok Musun’a stratejileriyle damga vurdu! | Video 16:16
'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video 02.07.2026 | 10:26
Şanlıurfa’da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 00:38
Şanlıurfa'da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 02.07.2026 | 10:04
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 00:48
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 02.07.2026 | 09:50
İzmir’de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:22
İzmir'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 02.07.2026 | 09:41
Hatay’da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video 00:30
Hatay'da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video 02.07.2026 | 09:28
Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza | Video 00:21
Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza | Video 02.07.2026 | 09:17
Yangını söndürmek için komşular seferber oldu: Çocuklar, su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı | Video 03:01
Yangını söndürmek için komşular seferber oldu: Çocuklar, su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı | Video 02.07.2026 | 09:03
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: Sürücünün yaralandığı kaza anı kamerada 00:56
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: Sürücünün yaralandığı kaza anı kamerada 02.07.2026 | 08:55
Ankara’da 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bazanın altından çıktı | Video 00:18
Ankara’da 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bazanın altından çıktı | Video 02.07.2026 | 08:49
İzmir’de otoparkta yangın çıktı: 50 motosiklet ve 12 araç yandı | Video 02:19
İzmir'de otoparkta yangın çıktı: 50 motosiklet ve 12 araç yandı | Video 02.07.2026 | 08:47
215 metrelik boru döşeme gemisinin geçişi sebebiyle boğaz hattı çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video 05:37
215 metrelik boru döşeme gemisinin geçişi sebebiyle boğaz hattı çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video 02.07.2026 | 08:41
Alanya’da otelin çatı katında yangın çıktı | Video 05:36
Alanya'da otelin çatı katında yangın çıktı | Video 02.07.2026 | 08:36
TEM Otoyolu’nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı 00:31
TEM Otoyolu’nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı 01.07.2026 | 23:43
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı 01:09
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı 01.07.2026 | 22:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA