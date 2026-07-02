Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video
02 Temmuz 2026 11:46
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran minibüse, hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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