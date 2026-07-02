215 metrelik boru döşeme gemisinin geçişi sebebiyle boğaz hattı çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video

02 Temmuz 2026 08:57

İtalya’dan Romanya’ya seyir halinde olan 215 metrelik Bahamalar bayraklı boru döşeme gemisi JSD6000 İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor. Geminin geçişi esnasında boğaz hattı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.