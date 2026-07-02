215 metrelik boru döşeme gemisinin geçişi sebebiyle boğaz hattı çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video
02 Temmuz 2026 08:57
İtalya’dan Romanya’ya seyir halinde olan 215 metrelik Bahamalar bayraklı boru döşeme gemisi JSD6000 İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor. Geminin geçişi esnasında boğaz hattı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
02:19
İzmir'de otoparkta yangın çıktı: 50 motosiklet ve 12 araç yandı | Video 02.07.2026 | 08:47
05:37
05:36
Alanya'da otelin çatı katında yangın çıktı | Video 02.07.2026 | 08:36
00:31
TEM Otoyolu’nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı 01.07.2026 | 23:43
01:09
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı 01.07.2026 | 22:31
00:30
Manisa’da araç yangını paniği 01.07.2026 | 18:58
00:28
Silivri'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı! | Video 01.07.2026 | 16:53
00:24
00:41
10:05
06:29
03:22
01:55
07:11
01:38
05:58
00:13
00:50
Tunceli'de 5 milyon liralık haraç ve tehdit operasyonu: 2 tutuklama | Video 01.07.2026 | 11:19