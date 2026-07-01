Video Yaşam Erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi! Dehşet anları kameraya yansıdı | Video
Erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi! Dehşet anları kameraya yansıdı | Video

Erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi! Dehşet anları kameraya yansıdı | Video

01 Temmuz 2026 12:28

Mersin'de B.Ş., erkek arkadaşı Y.K. tarafından sokak ortasında darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, B.Ş., öldürülmekten korktuğunu belirterek yardım çağrısında bulundu.

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Olay, 16 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesinde meydana geldi. B.Ş., 1,5 yıl önce tanıştığı daha önce şiddete maruz kaldığı ve tehdit edildiği erkek arkadaşı Y.K. ile buluşup otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı. Yolda taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.K., B.K.'yi darbetti. Y.K.'nin durup büfeye gitmesini fırsat bilen B.Ş., araçtan inerek bir markete sığındı. Yardım çağrısında bulunan kadının peşinden gelen Y.K., B.Ş.'yi zorla dışarı çıkartıp şiddet uygulayarak araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada olay yerindeki bir başka kadın B.Ş.'yi, Y.K.'nin elinden alarak aracıyla uzaklaştırdı. B.K.'nin peşine düşen Y.K., otomobiliyle araca çarparak zarar verdi. Bir mağaza önünde duran aracın yanına giden Y.K., camı yumruklayarak kırdı ardından da kadın sürücüyü darbetti. Bu sırada arka koltukta bulunan B.Ş., kaçıp bir iş yerine sığınarak kurtuldu. Olayın ardından polis merkezine giden B.Ş., Y.K.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaçan Y.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'BENİ KURTARAN KADINI DA DARBETTİ'

Ölüm korkusu nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen B.Ş., "Y.K., yaklaşık 1.5 senedir bana takıntılı. Telefondan, sosyal medyadan engellememe rağmen bir şekilde bana ulaşıp tehdit ediyordu. Bana bir şey yapmasından korktuğum için konuşmak zorunda kalıyordum. Olay günü aracıyla beni alarak yaşadığı Tarsus ilçesine götürdü. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben kabul etmeyip inmek isteyince darbetmeye başladı. Bir fırsatını bulup araçtan inerek kaçıp markete sığındım. Arkamdan markete girip beni yerlerde sürükleyerek aracına bindirmeye çalıştı. O sırada hiç tanımadığım bir kadın müdahale edip beni aldı. Arabasının arkasına bindim ve uzaklaştık. Bu sırada arkamızdan gelen Y.K., takip edip çarpmaya başladı. Sonra önümüzü kesti. Kadının ön camını kırıp 'Kızı bana vereceksin' dedi. Bende o sırada kaçtım arka kapıdan. Bir dükkanın arkasına saklandım hemen ve polisi aradım. Hala beni tehdit ediyor. Bana zarar vereceğini söylüyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, B.Ş.'nin kaçıp markete sığındığı ve şiddete uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Ş.'nin çıplak ayakla markete sığındığı arkasından gelen Y.K.'nin zorla dışarı çıkartıp yerde darbettiği ve çevrede bulunan bir kadının alıp aracına götürdüğü anlar yer alıyor. (DHA)

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