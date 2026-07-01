Video Yaşam Tunceli'de 5 milyon liralık haraç ve tehdit operasyonu: 2 tutuklama | Video
Tunceli'de 5 milyon liralık haraç ve tehdit operasyonu: 2 tutuklama | Video

Tunceli'de 5 milyon liralık haraç ve tehdit operasyonu: 2 tutuklama | Video

01 Temmuz 2026 11:46

Tunceli'de bir iş yeri sahibinden 5 milyon lira haraç istedikleri ve tehditte bulundukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, operasyonda atışa hazır ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yağma olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin işyerine yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulundukları ve iş yerin sahibinden 5 milyon TL talep ettikleri tespit edildi. Müştekinin beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla iş yeri çevresinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerden birinin üzerinde yapılan aramada, namlusuna fişek sürülmüş ve atışa hazır vaziyette bulunan ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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