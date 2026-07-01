Tunceli'de 5 milyon liralık haraç ve tehdit operasyonu: 2 tutuklama | Video

01 Temmuz 2026 11:46

Tunceli'de bir iş yeri sahibinden 5 milyon lira haraç istedikleri ve tehditte bulundukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, operasyonda atışa hazır ruhsatsız tabanca ele geçirildi.