Taşköprü’de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi | Video
01 Temmuz 2026 09:36
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Kadıoğlu köyünde annesi ile birlikte yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait 2 katlı yarı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
Taşköprü’de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi | Video 01.07.2026 | 09:33
00:29
03:32
00:59
Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen 30.06.2026 | 23:48
00:30
Giresun’da trafik kazası: 1 yaralı 30.06.2026 | 22:16
00:12
“Küçük eller büyük umutlar” 30.06.2026 | 20:21
00:49
Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı 30.06.2026 | 17:28
02:38
Tarihi çarşıda 6 işletme küle döndü: 30 milyonluk zarar! | Video 30.06.2026 | 17:03
11:27
00:46
Kadınların kavgasını polis bile ayıramadı | Video 30.06.2026 | 16:45
00:15
İki kadın üst geçitte birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 16:34
03:43
03:31
02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 16:09
02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 15:57
01:09
01:57
00:41
Kavgada bıçakla yaralamaya 2 gözaltı | Video 30.06.2026 | 14:46
02:41
Komşular dayanamayıp taşınıyor! Koku ihbarında şoke eden manzara | Video 30.06.2026 | 14:41