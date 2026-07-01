Video Yaşam Taşköprü’de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi | Video
Taşköprü’de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi | Video

Taşköprü’de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi | Video

01 Temmuz 2026 09:36

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Kadıoğlu köyünde annesi ile birlikte yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait 2 katlı yarı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taşköprü’de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi | Video 01:32
Taşköprü’de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi | Video 01.07.2026 | 09:33
İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 bin 816 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi | Video 00:29
İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 bin 816 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi | Video 01.07.2026 | 09:17
Fatih’te korkunç anlar kamerada: 4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan son anda kurtuldular! | Video 03:32
Fatih'te korkunç anlar kamerada: 4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan son anda kurtuldular! | Video 01.07.2026 | 08:41
Trabzon’un incisi Uzungöl’de gün batımında görsel şölen 00:59
Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen 30.06.2026 | 23:48
Giresun’da trafik kazası: 1 yaralı 00:30
Giresun’da trafik kazası: 1 yaralı 30.06.2026 | 22:16
Küçük eller büyük umutlar 00:12
“Küçük eller büyük umutlar” 30.06.2026 | 20:21
Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı 00:49
Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı 30.06.2026 | 17:28
Tarihi çarşıda 6 işletme küle döndü: 30 milyonluk zarar! | Video 02:38
Tarihi çarşıda 6 işletme küle döndü: 30 milyonluk zarar! | Video 30.06.2026 | 17:03
Nihat Hatipoğlu dini değerleri hedef alanlara tepki gösterdi: Yapılan seviyesiz bir gösteri | Video 11:27
Nihat Hatipoğlu dini değerleri hedef alanlara tepki gösterdi: "Yapılan seviyesiz bir gösteri" | Video 30.06.2026 | 16:45
Kadınların kavgasını polis bile ayıramadı | Video 00:46
Kadınların kavgasını polis bile ayıramadı | Video 30.06.2026 | 16:45
İki kadın üst geçitte birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 00:15
İki kadın üst geçitte birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 16:34
Personelini darbeden hastane müdürü açığa alındı: Tartışma anı kamerada | Video 03:43
Personelini darbeden hastane müdürü açığa alındı: Tartışma anı kamerada | Video 30.06.2026 | 16:20
Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama | Video 03:31
Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama | Video 30.06.2026 | 16:16
Büyükçekmece’de buğday tarlasında yangın | Video 02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 16:09
Büyükçekmece’de buğday tarlasında yangın | Video 02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 15:57
Kartal’da yan bakma dehşeti! Nişanlısının gözü önünde vahşice katledilmişti: Yusuf İnan’ın kahreden son anları ortaya çıktı! | Video 01:09
Kartal’da yan bakma dehşeti! Nişanlısının gözü önünde vahşice katledilmişti: Yusuf İnan'ın kahreden son anları ortaya çıktı! | Video 30.06.2026 | 15:47
Silivri’de zorla götürülmeye çalışılan kadın: ’Beni öldürecek, yardım edin’ | Video 01:57
Silivri'de zorla götürülmeye çalışılan kadın: 'Beni öldürecek, yardım edin' | Video 30.06.2026 | 15:43
Kavgada bıçakla yaralamaya 2 gözaltı | Video 00:41
Kavgada bıçakla yaralamaya 2 gözaltı | Video 30.06.2026 | 14:46
Komşular dayanamayıp taşınıyor! Koku ihbarında şoke eden manzara | Video 02:41
Komşular dayanamayıp taşınıyor! Koku ihbarında şoke eden manzara | Video 30.06.2026 | 14:41
Kamyonetteki ev eşyası taşıması narkotiğe takıldı: 144 bin 900 adet sentetik hap ele geçirildi | Video 00:50
Kamyonetteki ev eşyası taşıması narkotiğe takıldı: 144 bin 900 adet sentetik hap ele geçirildi | Video 30.06.2026 | 14:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA