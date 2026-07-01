Taşköprü’de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi | Video 01 Temmuz 2026 09:36 Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Kadıoğlu köyünde annesi ile birlikte yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait 2 katlı yarı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.