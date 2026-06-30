İki kadın üst geçitte birbirine girdi! O anlar kamerada | Video
30 Haziran 2026 16:42
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının üst geçitte hemcinsini darbedip saçından çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sokak ortasında yaşanan şiddet anları ise olaya tanık olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
İki kadın üst geçitte birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 16:34
03:43
03:31
02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 16:09
02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 15:57
01:09
01:57
00:41
Kavgada bıçakla yaralamaya 2 gözaltı | Video 30.06.2026 | 14:46
02:41
Komşular dayanamayıp taşınıyor! Koku ihbarında şoke eden manzara | Video 30.06.2026 | 14:41
00:50
00:24
01:39
01:45
Çocukların yerde bulup oynadığı hava fişek patladı: 2 yaralı | Video 30.06.2026 | 13:17
01:35
03:52
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 12:46
00:23
Konya’da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 30.06.2026 | 12:12
01:22
Esenyurt’ta iki grubun sopalarla birbirine girdiği anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 11:15
05:58
02:27
SON DAKİKA: Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın | Video 30.06.2026 | 10:24
05:45
Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 117 gözaltı kararı | Video 30.06.2026 | 10:19