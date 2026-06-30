Nihat Hatipoğlu dini değerleri hedef alanlara tepki gösterdi: "Yapılan seviyesiz bir gösteri" | Video
30 Haziran 2026 16:50
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sözde komedyen Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine yönelik ifadelerinin ardından dini değerleri hedef alan söylemlere sert tepki gösterdi. Kutsalların mizah malzemesi yapılmasını eleştiren Hatipoğlu, "Yapılan seviyesiz bir gösteri" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:27
00:46
Kadınların kavgasını polis bile ayıramadı | Video 30.06.2026 | 16:45
00:15
İki kadın üst geçitte birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 16:34
03:43
03:31
02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 16:09
02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 15:57
01:09
01:57
00:41
Kavgada bıçakla yaralamaya 2 gözaltı | Video 30.06.2026 | 14:46
02:41
Komşular dayanamayıp taşınıyor! Koku ihbarında şoke eden manzara | Video 30.06.2026 | 14:41
00:50
00:24
01:39
01:45
Çocukların yerde bulup oynadığı hava fişek patladı: 2 yaralı | Video 30.06.2026 | 13:17
01:35
03:52
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 12:46
00:23
Konya’da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 30.06.2026 | 12:12
01:22
Esenyurt’ta iki grubun sopalarla birbirine girdiği anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 11:15