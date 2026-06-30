Nihat Hatipoğlu dini değerleri hedef alanlara tepki gösterdi: "Yapılan seviyesiz bir gösteri" | Video

30 Haziran 2026 16:50

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sözde komedyen Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine yönelik ifadelerinin ardından dini değerleri hedef alan söylemlere sert tepki gösterdi. Kutsalların mizah malzemesi yapılmasını eleştiren Hatipoğlu, "Yapılan seviyesiz bir gösteri" ifadelerini kullandı.