“Küçük eller büyük umutlar”
30 Haziran 2026 20:24
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Kalafatlı köyünün çocukları ‘Küçük Eller Büyük Umutlar’ adıyla başlattıkları hareketle sosyal faaliyetler yürütüyor. Daha önce kendi imkanlarıyla köyün en yüksek noktasına köyün gençlerinin de desteğiyle dev bir bayrak diken minikler şimdi de ağaç dikme seferberliği başlattı. Çoğunluğu meyve ağaçlarından oluşan fidanlar minik ellerin marifetiyle toprakla buluştu. Fidan dikimi daha önce bayrağın dikilerek ‘Bayraklıtepe’ adının verildiği bölgeden başladı. Yediden yetmişe bütün köy halkının katıldığı fidan dikme seferberliği bir şölen havası içinde geçti. Fidanları diken minik yürekler yeni sosyal projeler üretmenin heyecanıyla evlerine döndüler.
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