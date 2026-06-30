Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 21 milyon 530 bin TL ceza! | Video
30 Haziran 2026 13:50
Gaziantep'te son 2 hafta içerisinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin TL idari para cezası kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenliği artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla kavşak ve trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda denetimleri sıklaştırdı. Ekipler tarafından son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin TL idari para cezası uygulandı.
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