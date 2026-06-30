Video Yaşam Caddede skuter kullanan 4 yaşındaki Şevval’e motosiklet çarptı! O anlar kamerada
Caddede skuter kullanan 4 yaşındaki Şevval’e motosiklet çarptı! O anlar kamerada

Caddede skuter kullanan 4 yaşındaki Şevval’e motosiklet çarptı! O anlar kamerada

30 Haziran 2026 11:01

Beyoğlu’nda caddede skuter kullanan 4 yaşındaki Şevval E.’ye, iki aracın arasından yola çıktığı sırada T.Z. (16) idaresindeki motosiklet çarptı. Kazada sürüklenerek yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından bir iş yerine götürüldü. Sandalyeye oturtulan Şevval E. su ve çikolata verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen annesi Kania E. (34) gözyaşlarına hakim olamazken, babası Nihat E. (47) ise panik yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun bacağının kırıldığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Z. yönetimindeki 34 KUL 397 plakalı motosiklet caddede seyir halindeyken, skuter kullanan Şevval E. park halindeki iki aracın arasına girdi. Birkaç saniye sonra yeniden caddeye çıkan çocuğa motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şevval E. birkaç metre sürüklenirken, motosiklet sürücüsü ise yere savruldu.

ÇOCUĞU KUCAĞINA ALIP İŞ YERİNE GÖTÜRDÜ

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ayağa kalkarak yaralı çocuğun yanına gitti. Çevrede bulunan vatandaşlar da koşarak olay yerine geldi. Yaralı çocuk yakındaki bir iş yerine götürüldü. Sağlık ekipleri gelene kadar hareket ettirilmeden sandalyeye oturtulan çocuk su ve çikolata verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şevval E. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun sol bacağında kırık şüphesi bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sürerken çocuğun annesi Kania E. ile babası Nihat E. de olay yerine geldi. Anne gözyaşlarına hakim olamazken, baba ise sağlık ekiplerinden çocuğunun durumu hakkında bilgi aldı. Çevrede bulunan mahalle sakinleri aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü T.Z. hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, skuter kullanan çocuğun caddede ilerlediği, park halindeki iki aracın arasına girdikten sonra yeniden yola çıktığı sırada motosikletin çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk birkaç metre sürüklenirken motosiklet sürücüsü ise yere düşüyor. Sürücünün ayağa kalkarak çocuğun yanına gittiği, çevrede bulunanların koşarak olay yerine geldiği, yaralı çocuğun iş yerine götürüldüğü, sağlık ekipleri gelene kadar burada bekletildiği, su ve çikolata verilerek sakinleştirilmeye çalışıldığı, ambulansın gelmesiyle sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

'ÇOCUĞU DÜKKANA ALIP SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIK'

Kazayı gören Muhammed Hüseyin Alkışar, "Çocuk bir anda ara sokaktan çıkıyordu arabanın önünden. Motorcu da hızlı olduğu için bir anda çocuğu göremediği için çocuğa çarptı. Sonra sürükledi çocuğu. İlk başta çocuğun ayağını kurtarmaya çalıştı. Sonra hemen ambulansı aradık, olay yerine ekipler falan geldi. Onu hemen içeriye aldık. Sedye olmadığı için sandalyelerin üstüne hareket ettirmeden koyduk, Su, çikolata falan vererek çocuğu sakinleştirmeye çalıştık. Sonra ambulans geldi, çocuğu sedyeye aldı, ambulansın içine götürdüler. Sonra polis de geldi önce sürücünün alkol testini yaptı. Alkol testini aldıktan sonra da sürücü belgesine baktılar. Sonra da motor sürücüsünü polis aracına alıp götürdüler. Kazadan sonra herkes gelip çocuğun durumunu sordu. Annesi geldi ağladı. Babası da geldi, çok sinirlendi. Çocuğu dükkana alan kişi de bizim yakınımız. İlk yardımı o yaptı" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Caddede skuter kullanan 4 yaşındaki Şevval’e motosiklet çarptı! O anlar kamerada 05:58
Caddede skuter kullanan 4 yaşındaki Şevval’e motosiklet çarptı! O anlar kamerada 30.06.2026 | 10:56
SON DAKİKA: Bursa’da Tarihi Kayhan Çarşısı’nda yangın | Video 02:27
SON DAKİKA: Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın | Video 30.06.2026 | 10:24
Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 117 gözaltı kararı | Video 05:45
Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 117 gözaltı kararı | Video 30.06.2026 | 10:19
Kolundaki dövme 33 yıllık firari dolandırıcıyı yakalattı | Video 00:28
Kolundaki dövme 33 yıllık firari dolandırıcıyı yakalattı | Video 30.06.2026 | 10:15
Bursa’da çöp yangını çalılığa sıçradı: Vatandaşlar otomobili sürükleyerek kurtardı | Video 01:49
Bursa'da çöp yangını çalılığa sıçradı: Vatandaşlar otomobili sürükleyerek kurtardı | Video 30.06.2026 | 10:13
Motosikleti kendi malıymış gibi rahat tavırlarla çaldı! Hırsızın o anları kamerada | Video 02:56
Motosikleti kendi malıymış gibi rahat tavırlarla çaldı! Hırsızın o anları kamerada | Video 30.06.2026 | 10:02
Böceklerin ve sigara izmaritlerinin yerlerde gezdiği fırın, denetime takıldı: Ortaya mide bulandıran görüntüler çıktı | Video 01:48
Böceklerin ve sigara izmaritlerinin yerlerde gezdiği fırın, denetime takıldı: Ortaya mide bulandıran görüntüler çıktı | Video 30.06.2026 | 10:00
Kırıkkale’de iş yeri alev alev yandı | Video 01:04
Kırıkkale'de iş yeri alev alev yandı | Video 30.06.2026 | 09:36
Otomobil park halindeki araca arkadan çarptı: 1 ölü! Feci kaza kamerada | Video 02:16
Otomobil park halindeki araca arkadan çarptı: 1 ölü! Feci kaza kamerada | Video 30.06.2026 | 09:30
İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı | Video 01:12
İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı | Video 30.06.2026 | 09:19
Erzincan’da maddi hasarlı trafik kazasında kamyonet yan yattı | Video 00:36
Erzincan’da maddi hasarlı trafik kazasında kamyonet yan yattı | Video 30.06.2026 | 09:16
Çilek Dolunayı Edirne semalarını aydınlattı 00:43
Çilek Dolunayı Edirne semalarını aydınlattı 30.06.2026 | 01:19
Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı 00:52
Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı 29.06.2026 | 22:30
Kastamonu’da kamyonetle çarpışan otomobil yandı 01:05
Kastamonu’da kamyonetle çarpışan otomobil yandı 29.06.2026 | 17:57
Antalya’da rüzgarın etkisiyle yayılan ot yangını korkuttu: İtfaiye olay yerine ulaşmakta zorlandı | Video 01:12
Antalya'da rüzgarın etkisiyle yayılan ot yangını korkuttu: İtfaiye olay yerine ulaşmakta zorlandı | Video 29.06.2026 | 16:25
Edirne’de vatandaşlar alevlere karşı seferber oldu | Video 01:04
Edirne'de vatandaşlar alevlere karşı seferber oldu | Video 29.06.2026 | 14:55
Polisin durdurduğu yolcu otobüsünde şoke eden olay: Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:38
Polisin durdurduğu yolcu otobüsünde şoke eden olay: Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı | Video 29.06.2026 | 14:39
’Yan bakma’ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü | Video 06:37
'Yan bakma' tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü | Video 29.06.2026 | 14:04
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor: ’Sebepsiz yere iki defadır evimiz yanıyor’ 03:05
Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor: 'Sebepsiz yere iki defadır evimiz yanıyor' 29.06.2026 | 13:46
İş yerinin asma tavanı çöktü! O anlar kamerada 01:19
İş yerinin asma tavanı çöktü! O anlar kamerada 29.06.2026 | 12:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA