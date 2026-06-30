Caddede skuter kullanan 4 yaşındaki Şevval’e motosiklet çarptı! O anlar kamerada 30 Haziran 2026 11:01 Beyoğlu’nda caddede skuter kullanan 4 yaşındaki Şevval E.’ye, iki aracın arasından yola çıktığı sırada T.Z. (16) idaresindeki motosiklet çarptı. Kazada sürüklenerek yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından bir iş yerine götürüldü. Sandalyeye oturtulan Şevval E. su ve çikolata verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen annesi Kania E. (34) gözyaşlarına hakim olamazken, babası Nihat E. (47) ise panik yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun bacağının kırıldığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Z. yönetimindeki 34 KUL 397 plakalı motosiklet caddede seyir halindeyken, skuter kullanan Şevval E. park halindeki iki aracın arasına girdi. Birkaç saniye sonra yeniden caddeye çıkan çocuğa motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şevval E. birkaç metre sürüklenirken, motosiklet sürücüsü ise yere savruldu.

ÇOCUĞU KUCAĞINA ALIP İŞ YERİNE GÖTÜRDÜ

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ayağa kalkarak yaralı çocuğun yanına gitti. Çevrede bulunan vatandaşlar da koşarak olay yerine geldi. Yaralı çocuk yakındaki bir iş yerine götürüldü. Sağlık ekipleri gelene kadar hareket ettirilmeden sandalyeye oturtulan çocuk su ve çikolata verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şevval E. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun sol bacağında kırık şüphesi bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sürerken çocuğun annesi Kania E. ile babası Nihat E. de olay yerine geldi. Anne gözyaşlarına hakim olamazken, baba ise sağlık ekiplerinden çocuğunun durumu hakkında bilgi aldı. Çevrede bulunan mahalle sakinleri aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü T.Z. hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, skuter kullanan çocuğun caddede ilerlediği, park halindeki iki aracın arasına girdikten sonra yeniden yola çıktığı sırada motosikletin çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk birkaç metre sürüklenirken motosiklet sürücüsü ise yere düşüyor. Sürücünün ayağa kalkarak çocuğun yanına gittiği, çevrede bulunanların koşarak olay yerine geldiği, yaralı çocuğun iş yerine götürüldüğü, sağlık ekipleri gelene kadar burada bekletildiği, su ve çikolata verilerek sakinleştirilmeye çalışıldığı, ambulansın gelmesiyle sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

'ÇOCUĞU DÜKKANA ALIP SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIK'

Kazayı gören Muhammed Hüseyin Alkışar, "Çocuk bir anda ara sokaktan çıkıyordu arabanın önünden. Motorcu da hızlı olduğu için bir anda çocuğu göremediği için çocuğa çarptı. Sonra sürükledi çocuğu. İlk başta çocuğun ayağını kurtarmaya çalıştı. Sonra hemen ambulansı aradık, olay yerine ekipler falan geldi. Onu hemen içeriye aldık. Sedye olmadığı için sandalyelerin üstüne hareket ettirmeden koyduk, Su, çikolata falan vererek çocuğu sakinleştirmeye çalıştık. Sonra ambulans geldi, çocuğu sedyeye aldı, ambulansın içine götürdüler. Sonra polis de geldi önce sürücünün alkol testini yaptı. Alkol testini aldıktan sonra da sürücü belgesine baktılar. Sonra da motor sürücüsünü polis aracına alıp götürdüler. Kazadan sonra herkes gelip çocuğun durumunu sordu. Annesi geldi ağladı. Babası da geldi, çok sinirlendi. Çocuğu dükkana alan kişi de bizim yakınımız. İlk yardımı o yaptı" dedi.