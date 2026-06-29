Video Yaşam 'Yan bakma' tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü | Video
'Yan bakma' tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü | Video

'Yan bakma' tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü | Video

29 Haziran 2026 14:09

Kartal’da esnaf Yusuf İnan (27), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı yan komşusu olan kadının erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli olayın ardından kaçarken komşusu kadın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İnan'ın nişanlısının yanında öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 04.30 sıralarında Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dükkanının önünde nişanlısıyla oturan Yusuf İnan, bitişikte mobilya dükkanı bulunan kadın esnaf ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Bu sırada tartışmaya kadının sevgilisi de dahil oldu. Bir süre devam eden tartışma kısa sürede sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat sonra Yusuf İnan, nişanlısını evine bırakmak üzere aracından indiği sırada, daha önce tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, Yusuf İnan'ı darbedip bıçakladıktan sonra geldiği araca binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından komşu esnaf olan kadının ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Olayın haberini alan Yusuf İnan'ın yakınları ise, olaya sebep olduğunu iddia ettikleri kadına ait mobilya dükkanının camlarını kırdı. Yusuf İnan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

'VAHŞİCE KATLEDİLDİ'

Yusuf İnan'ın esnaf komşusu İsmail Kurudal, "Çok yakından tanıdığım ve sevdiğimiz esnaf kardeşimizdi. Yusuf kardeşimiz, o akşam nişanlısıyla yemeğe gidiyorlar. Dönüşte buraya dükkanının önüne geliyorlar. Yan komşusu kadının sevgiliyle göz göze geliyorlar. Yusuf'a neden baktığını sorunca Yusuf da ona; 'sen ne bakıyorsun?' diye cevap veriyor. O sırada bir tartışma yaşanıyor. Sonra ikisi de sakinleşiyor. Kızla sevgilisi kendi dükkanlarına girerken Yusuf ile nişanlısı da burada oturmaya devam ediyor. Bu olaydan 2 saat sonra arkadaşlarını toplayıp 2-3 araçla geliyorlar. Ya burada denk geliyorlar ya da Yusuf'un dükkandan çıkmasını bekliyorlar orasını bilmiyorum. Yusuf dükkandan çıkıp 50 metre gittikten sonra nişanlısının yanında Yusuf'a saldırıyorlar. Orada vahşice katlediliyor. Yüreğimiz yandı. Babasını depremde kaybetti. Çok iyi niyetli bir insandı. Sevmeyeni yoktu. Biz adalet istiyoruz" dedi.

DEPREMDE BABASINI KAYBETTİ

Öte yandan, Yusuf İnan'ın babasının Adıyaman Belediyesi'nde görev yaptığı sırada, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği, depremin ardından 2 kardeşi ve kanser hastası olan annesini İstanbul'a getirerek burada hayatlarını sürdürdükleri öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edirne’de vatandaşlar alevlere karşı seferber oldu | Video 01:04
Edirne'de vatandaşlar alevlere karşı seferber oldu | Video 29.06.2026 | 14:55
Polisin durdurduğu yolcu otobüsünde şoke eden olay: Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:38
Polisin durdurduğu yolcu otobüsünde şoke eden olay: Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı | Video 29.06.2026 | 14:39
’Yan bakma’ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü | Video 06:37
'Yan bakma' tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü | Video 29.06.2026 | 14:04
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor: ’Sebepsiz yere iki defadır evimiz yanıyor’ 03:05
Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor: 'Sebepsiz yere iki defadır evimiz yanıyor' 29.06.2026 | 13:46
İş yerinin asma tavanı çöktü! O anlar kamerada 01:19
İş yerinin asma tavanı çöktü! O anlar kamerada 29.06.2026 | 12:46
Arnavutköy’de servis minibüsü alev alev yandı | Video 03:58
Arnavutköy'de servis minibüsü alev alev yandı | Video 29.06.2026 | 12:29
Esenyurt’ta otomobil, ters yönde giden scooter sürücüsüne çarptı | Video 00:56
Esenyurt'ta otomobil, ters yönde giden scooter sürücüsüne çarptı | Video 29.06.2026 | 12:01
Gayrettepe Metro İstasyonu’nda cep telefonu hırsızlığı: Yankesicilik anı kamerada | Video 00:43
Gayrettepe Metro İstasyonu'nda cep telefonu hırsızlığı: Yankesicilik anı kamerada | Video 29.06.2026 | 11:38
Caddenin ortasında dört nala koştular: Başıboş atlar yürekleri ağza getirdi! | Video 00:37
Caddenin ortasında dört nala koştular: Başıboş atlar yürekleri ağza getirdi! | Video 29.06.2026 | 11:34
Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 60 yaşındaki şüpheli sokak ortasında darp edilerek, 3 yerinden bıçaklandı | Video 05:14
Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 60 yaşındaki şüpheli sokak ortasında darp edilerek, 3 yerinden bıçaklandı | Video 29.06.2026 | 11:17
Aracın torpidosundaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi! Şüpheli tutuklandı | Video 00:36
Aracın torpidosundaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi! Şüpheli tutuklandı | Video 29.06.2026 | 10:37
Pendik’te akrabalar birbirine girdi: Silahlı ve bıçaklı kavgada 12 yaralı! | Video 02:01
Pendik'te akrabalar birbirine girdi: Silahlı ve bıçaklı kavgada 12 yaralı! | Video 29.06.2026 | 10:30
Çaldığı altınları kuyumcuya satarken yakalandı: 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 00:34
Çaldığı altınları kuyumcuya satarken yakalandı: 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 29.06.2026 | 10:18
Beşiktaş’ta polis noktasında bariyeri kırdı, kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada 00:58
Beşiktaş’ta polis noktasında bariyeri kırdı, kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada 29.06.2026 | 10:04
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 01:12
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 29.06.2026 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 1 milyon TL’lik o soru! 02:27
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 1 milyon TL’lik o soru! 28.06.2026 | 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 03:16
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL'lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 28.06.2026 | 22:53
Avcılar TEM Otoyolu’nda alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi 02:29
Avcılar TEM Otoyolu’nda alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi 28.06.2026 | 22:40
Silivri’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü; 3 kişi dumandan etkilendi | Video 06:18
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü; 3 kişi dumandan etkilendi | Video 28.06.2026 | 17:03
Çatalca’da yanan elektrikli otomobilin sürücüsü: ’Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım’ 03:50
Çatalca'da yanan elektrikli otomobilin sürücüsü: 'Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım' 28.06.2026 | 15:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA