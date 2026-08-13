Nevşehir’de gökyüzü meraklıları Perseid Meteor Yağmuru’nu izledi

13 Ağustos 2026 00:06

Nevşehir’de gökyüzü meraklıları, yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmurunu gözlemlemek için tarihi Nevşehir Kalesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.