Video Yaşam Otomobil park halindeki araca arkadan çarptı: 1 ölü! Feci kaza kamerada | Video
Otomobil park halindeki araca arkadan çarptı: 1 ölü! Feci kaza kamerada | Video

Otomobil park halindeki araca arkadan çarptı: 1 ölü! Feci kaza kamerada | Video

30 Haziran 2026 09:40

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan otomobilde bulunan Fikri Çelik (62) hayatını kaybederken, sürücü Tuncer G. ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunda meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunan otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Tuncer G. yönetimindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından araçta yolcu olarak bulunan Fikri Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Tuncer G. ise yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, çarpma anıda bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, park halindeki otomobile çarptıktan sonra iki aracın da savrulduğu görüldü.

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