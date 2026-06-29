Video Yaşam Arnavutköy'de servis minibüsü alev alev yandı | Video
Arnavutköy'de servis minibüsü alev alev yandı | Video

Arnavutköy'de servis minibüsü alev alev yandı | Video

29 Haziran 2026 12:32

Arnavutköy'de iş yeri servis minübüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler servis minibisünün tamamını sardı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanlarının indikten sonra çıktığı öğrenilen yangında 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Yangın Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde ilerleyen servis minibüsünde çıktı. İş yerine çalışanları bıraktıktan sonra yolda ilerleyen servis minibüsünden alevler yükselmeye başladı. Bu sırada alevleri fark eden şoför minibüsü durdurarak araçtan indi. Yangını görenler polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minibüsün tamamı kısa sürede alevlere teslim oldu. Patlamaların da yaşandığı yangın sırasında ise çevredeki sürücüler panik yaşadı. Yangın sırasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alev alev yanan minibüs demir yığınına döndü.

YANGIN ANLARI KAMERADA

Yangın sırasında yaşanan patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Alev alev yanan minibüsten geriye demir yığını kalırken, yangın nedeniyle çevredeki sürücüler kısa süreli panik yaşadı.İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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