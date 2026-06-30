Video Yaşam İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı | Video

30 Haziran 2026 09:24

İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar suç örgütüne yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yasa dışı bahis suçundan elden edilen 5 milyar TL suç gelirinin kripto varlıklara aktarılarak aklandığı tespit edildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek, yasadışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Aramalar sırasında dijital materyallere el konulurken, yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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