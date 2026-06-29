Video Yaşam Polisin durdurduğu yolcu otobüsünde şoke eden olay: Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı | Video
Polisin durdurduğu yolcu otobüsünde şoke eden olay: Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı | Video

Polisin durdurduğu yolcu otobüsünde şoke eden olay: Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı | Video

29 Haziran 2026 14:43

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisin durdurduğu yolcu otobüsünde gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarından toplam 502 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Kontroller sırasında durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu kişi, hastaneye götürüldü. Burada çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler bulunduğu belirlendi. Yapılan işlemlerle şüphelinin vücudundan 62 parça halinde toplam 502 gram metamfetamin çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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