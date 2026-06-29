Video Yaşam Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı
Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı

Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı

29 Haziran 2026 22:33

Düzce’de Aydıpınar Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

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