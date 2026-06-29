Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video
29 Haziran 2026 09:12
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde otomobilde çıktı. Taner K. yönetimindeki 80 GS 994 plakalı otomobil seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü Taner K., aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 29.06.2026 | 09:09
02:27
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 1 milyon TL’lik o soru! 28.06.2026 | 23:18
03:16
02:29
Avcılar TEM Otoyolu’nda alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi 28.06.2026 | 22:40
06:18
03:50
01:31
04:21
Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevird: O anlar kamerada 28.06.2026 | 14:22
00:36
Silivri'de otluk alanda yangın 28.06.2026 | 13:20
00:26
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama 28.06.2026 | 12:27
02:16
Avcılar'da motosikletle gezmeye çıkan 4 arkadaş kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı 28.06.2026 | 10:02
01:23
00:46
01:36
Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 58 tutuklama 28.06.2026 | 08:51
00:38
02:31
02:04
Şanlıurfa'da balya yüklü tırda korkutan yangın | Video 27.06.2026 | 14:47
01:33
Ceylanpınar'da kamyonet devrildi: 2 yaralı | Video 27.06.2026 | 14:47
02:24
Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlama kamerada | Video 27.06.2026 | 14:30