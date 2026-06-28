Video Yaşam Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü; 3 kişi dumandan etkilendi | Video
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü; 3 kişi dumandan etkilendi | Video

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü; 3 kişi dumandan etkilendi | Video

28 Haziran 2026 17:09

Silivri'de otluk alandan yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3 kişi ise dumandan etkilendi.

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Yangın, saat 13.50 sıralarında Yenimahalle'de bulunan otluk alanda çıktı. Otluk alandan yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Bölgede çıkan yangında çevredeki kişilerde ekiplere destek verdi. Vatandaşlar hortumla su sıkarak alevleri evlere sıçramadan söndürmeye çalıştılar. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için müdahale ederken, polis ise yangının çıktığı alana yakın yerlerde yaşayan kişileri binaları dair etmeleri yönünde uyardı. Yangına itfaiye ekiplerinin 70 araç ve 300 personelle müdahale ettiği öğrenildi. Bölgede tedbir amacıyla 7 ambulans ve 21 sağlık personelinin hazır bekletildiği belirtildi. Karadan müdahale devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopterle de havadan söndürme çalışmalarına destek verildi. Öte yandan ilçe belediyelerine ait su tankerlerinin de çalışmalara destek amacıyla bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

150 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaklaşık 150 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın nedeniyle 3 kişi ise dumandan etkilendi.

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