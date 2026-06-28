Video Yaşam Sarıyer’de fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü: 'Tam köprü manzarasına karşı battı'
Sarıyer’de fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü: 'Tam köprü manzarasına karşı battı'

Sarıyer’de fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü: 'Tam köprü manzarasına karşı battı'

28 Haziran 2026 10:04

Saıyer‘de fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü otomobiliyle denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak sahile çıkan sürücü kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan kişinin otomobilin battığı yeri, "Adamın battığı nokta çok güzel, tam köprü manzarasına karşı" sözleriyle anlattığı anlar yer alıyor.

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Olay, saat 00.45 sıralarında Rumeli Kavağı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobille denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü sahile çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı. Aracın vinç yardımıyla denizden çıkarıldığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'TAM KÖPRÜ MANZARASINA KARŞI'

Olayı gören bir kişi yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde otomobilin denize düştüğünü fark eden kişinin önce "Araba gitti, arabaya yazık oldu" dediği anlar görülüyor. Görgü tanığı kazanın yaşandığı yerin Rumeli Kavağı olduğunu söyledikten sonra çevredekilerden birinin sürücünün alkollü olabileceğini öne sürdüğü, bunun üzerine polisi aramalarını istediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Otomobil su almaya başlayınca "Baba araba batıyor git gide" diyerek panik yaşayan kişinin itfaiyenin aranmasını istediği, otomobil suya gömülmeden önce "Oğlum batıyor, vallahi batıyor" dediği, aracın gözden kaybolmasının ardından ise "Battı araba" dediği anlar da cep telefonu görüntülerinde görülüyor.

'BATTIĞI NOKTA ÇOK GÜZEL'

Görüntülerin devamında cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişinin, Rumeli Kavağı girişinde otomobilin denize düştüğünü ihbar ettiği sırada, görevlinin 'Nereye uçtu' sorusu üzerine önce 'Manzaraya karşı' ardından da Rumeli Kavağı girişindeki deniz kenarını işaret ederek, "Adamın battığı nokta çok güzel, baksana tam köprü manzarasına karşı" dediği cümleleri de duyuluyor. Haritadan kontrol ederek görevlilere adresi tarif eden kişinin, görüşme sonunda otomobilin tamamen battığını söylediği anlar da görüntülerde görülüyor.

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