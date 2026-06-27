Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlama kamerada | Video
27 Haziran 2026 14:36
-Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirildiği açıklanmıştı. Hayatını kaybeden Nuri Özkan ise bugün toprağa verilecek.
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