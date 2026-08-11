Batman'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı | Video
11 Ağustos 2026 16:09
Batman'ın Kozluk ilçesi girişinde kontrolden çıkarak yan yatan minibüsteki 1 kişi yaralandı. Minibüs, kazanın ardından vatandaşların yardımıyla yeniden tekerlekleri üzerine kaldırıldı.
Çevredeki vatandaşlar, güç birliği yaparak yan yatan minibüsü yeniden tekerlekleri üzerine kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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