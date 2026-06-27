Özel Açı Okulları'ndaki skandal ile ilgili yeni gelişme! LGBT'li öğretmen ve müdürün işine son verildi | Video

27 Haziran 2026 16:28

İstanbul Sarıyer’de bulunan özel bir okulda, İngilizce öğretmeninin cinsiyet değiştirerek derslere girmeye devam etmesi ve okul yönetiminin velilerden izinsiz düzenlediği "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri büyük bir infiale yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) başlattığı geniş çaplı soruşturma neticesinde, hem skandalın odağındaki öğretmenin hem de okul müdürünün iş akitlerinin feshedildiği öğrenildi.