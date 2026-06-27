Video Yaşam Şanlıurfa'da balya yüklü tırda korkutan yangın | Video
Şanlıurfa'da balya yüklü tırda korkutan yangın | Video

Şanlıurfa'da balya yüklü tırda korkutan yangın | Video

27 Haziran 2026 16:39

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balya yüklü tırda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki balya yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve çevredekiler, alevlerin tüm aracı sarmasını önlemek amacıyla dorsedeki balyeleri tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, tırda ve yükünde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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