Şanlıurfa'da balya yüklü tırda korkutan yangın | Video
27 Haziran 2026 16:39
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balya yüklü tırda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
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