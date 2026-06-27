Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! Çeyrek asırlık destana anlamlı hediye… | Video

27 Haziran 2026 11:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Sakarya'da gerçekleştirilen 33’üncü İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Başkan Erdoğan’a, AK Parti’nin siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan “Büyük Başkan Erdoğan” adlı şarkı ile sürpriz yapıldı. Çeyrek asırlık destanı anlatan şarkının sözleri AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından uzun bir çalışma sonrası yazıldı.