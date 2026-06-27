Video Yaşam Gerçek kraliçelerin kulübü: Dayanışmanın estetiği ve gücü | Video
Gerçek kraliçelerin kulübü: Dayanışmanın estetiği ve gücü | Video

Gerçek kraliçelerin kulübü: Dayanışmanın estetiği ve gücü | Video

27 Haziran 2026 12:40

ArsaVev Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Öztürk, Sabah TV'de Funda Karayel'in sorularını yanıtladı.

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