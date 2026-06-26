Anadolu topraklarının sevimli kemirgeni "gelengi" yiyecek ararken görüntülendi | Video

26 Haziran 2026 10:31

Kars'ta "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda yiyecek ararken görüntülendi. Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş topraklarda yuva yapamadıkları ve ağaçlık alanlarda yaşayamadıkları için meraları tercih ediyor.