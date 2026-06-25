Video Yaşam Harran'da 2 kişinin öldüğü kavga, tarla sürme meselesi ile tekrar alevlendi! | Video
Harran'da 2 kişinin öldüğü kavga, tarla sürme meselesi ile tekrar alevlendi! | Video

Harran'da 2 kişinin öldüğü kavga, tarla sürme meselesi ile tekrar alevlendi! | Video

25 Haziran 2026 15:13

Şanlıurfa'da geçen sene 2 kişinin hayatını kaybettiği muhtarlık kavgası yeniden alevlendi. Kavga sonrası kırsal mahallede kalan aile ile taşınan aile arasında bu defa tarla sürme meselesi nedeniyle kavga çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Ortakonacık Mahallesi'nde yaşandı. Akraba olan iki aile arasında daha önceki bir muhtarlık seçimi nedeniyle geçen sene kavga çıktı. Kavgada Ali ve Hüseyin Kiraz kardeşler vurularak öldürülürken cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan muhtar Mehmet K. ile oğlu Hüseyin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY YENİDEN ALEVLENDİ
Yaşanan olay sonrası muhtarın ailesi Akçakale ilçesine bağlı kırsal Bulutlu Mahallesi'ne taşındı. İddiaya göre, geçen sene tarlalarını ekemeyen aile, bu sene arazilerini sürmek isterken karşı tarafın engellemesiyle karşılaştı. Arazide karşı karşıya gelen tarafların kavgasını araya giren jandarma ekipleri ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken olayda daha önce bir araç ateşe verilirken bazı evler de yağmalanmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Şanlıurfa'da akrabalar arasında muhtarlık seçimi tartışması nedeniyle başlayan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Mart'ta Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Ortakonacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede oturan mevcut muhtar ve yakınları ile abraları olan başka bir aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Ali Kiraz hayatını kaybederken ağır yaralanan Hüseyin Kiraz ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Kiraz da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan muhtar Mehmet K. ile oğlu Hüseyin K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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