Uşak’ta 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi | Video

25 Haziran 2026 10:17

Uşak’ta polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir gıda deposuna düzenlenen operasyonda 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.