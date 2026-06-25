Uşak’ta 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi | Video
25 Haziran 2026 10:17
Uşak’ta polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir gıda deposuna düzenlenen operasyonda 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen toplam 30 ton 600 kilogram gıda ürünü, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında Ö.Ö. (53) ve K.Ö. (47) isimli şüpheliler hakkında "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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