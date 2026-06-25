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Uşak’ta 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi | Video

Uşak’ta 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi | Video

25 Haziran 2026 10:17

Uşak’ta polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir gıda deposuna düzenlenen operasyonda 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında bir gıda deposunda yapılan aramalarda 29 ton bozuk ve tarihi geçmiş çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş konserve ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam 30 ton 600 kilogram gıda ürünü, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında Ö.Ö. (53) ve K.Ö. (47) isimli şüpheliler hakkında "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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