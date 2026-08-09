Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı! | Video

09 Ağustos 2026 13:22

Arnavutköy'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazaya müdahale ediyor.