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Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı! | Video

Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı! | Video

09 Ağustos 2026 13:22

Arnavutköy'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazaya müdahale ediyor.

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