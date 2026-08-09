Havalandırma boşluğuna düşen kedi, onu çıkarmak için uğraşan kurtarma ekibini görünce duvara tırmanarak kaçtı | Video
09 Ağustos 2026 12:53
Burdur’da bir evin 7 metrelik havalandırma boşluğunda 2 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında duvara tırmanarak kaçtı.
Olay, Cemil Mahallesi Aşçı Sokak'ta meydana geldi. Bir evin yaklaşık 7 metrelik havalandırma boşluğuna düşen kedinin 2 gündür burada mahsur kaldığını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren ekipman ve iniş hazırlığının ardından kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye personeli, ip merdiven kullanarak kedinin bulunduğu dar alana indi. Ekibin kafese almaya çalıştığı kedi, bir anda 7 metrelik duvarı tırmanarak havalandırma boşluğundan çıkıp, gözden kayboldu.
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