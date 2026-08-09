Seyir halindeki otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra alev aldı! | Video 09 Ağustos 2026 10:58 Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobil, park halindeki minibüs ve otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Alev alev yanan otomobil ve minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazaya karışan sürücünün polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 02.30 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PFA 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 34 RAG 077 plakalı minibüs ile 34 CAH 851 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen minibüs, dere yatağının etrafındaki bariyerlerin üzerine çıkarak durdu.

MİNİBÜS VE OTOMOBİL YANDI

Kazada, 34 PFA 510 plakalı otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra da kazaya neden olan otomobil ile minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede araçları sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüs ve otomobildeki alevler söndürüldü.

Yangın ve çarpışma nedeniyle büyük hasar gören minibüs ile otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan olay yerinden kaçan sürücünün bir süre sonra polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.