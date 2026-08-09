Bakırköy’deki 'kedi' kavgasında akılalmaz detaylar: O kadın yolu böyle kapatmıştı! Suç dosyası kabarık çıktı...| Video

09 Ağustos 2026 10:35

İstanbul Bakırköy'de, iddiaya göre karavan parkı kullanımı ve kedi besleme meselesi yüzünden F.M. (37) ile Y.A. arasında çıkan tartışmada taraflar birbirini tehdit edip hakarette bulundu. Hakkında çok sayıda dosya olduğu belirlenen kadın Y.A., akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması amacıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.